Annalisa dagli abiti rosa al reggicalze | la trasformazione a Sanremo | “Sto meglio grintosa che bambolina”

Sanremo 2024: 7 brani nella Spotify Debut Global Anno dopo anno, sono sempre di più i record infranti dalla kermesse ligure, e Sanremo 2024 non è stato da meno nelle piattaforme streaming.

Chi è Simona Quadarella oro ai Mondiali Secondo oro in carriera per Quadarella: romana di Ottavia, la sorella ex nuotatrice che vive in Arabia, il soprannome Veleno ...

Filosofia. Dalle relazioni ai social: perché leggere Heidegger ci aiuta ancora Il pensatore tedesco ha elaborato le categorie tradizionali in maniera creativa, le ha riadattate al presente tecnologico con particolare attenzione ai rapporti interpersonali ...