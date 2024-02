Andrea Giambruno | «Meloni? Giorgia è stata e sempre sarà la persona più importante della mia vita»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Non ci sono misteri, per me, ndr) èlapiùmia». Così, ex...

Giambruno, 'non sono un genio dell'amore ma una persona perbene' "Io ho aspettato 50 anni per amarmi. Tu ti sei sempre amato molto" "Beh, insomma..." Ha risposto così, annuendo, tra le risate della sala, Andrea Giambruno a una domanda di Gaia Tortora alla ...

Andrea Giambruno: “Io un bravo papà Spero che Ginevra prenda dalla madre” (Adnkronos) – "Io un bravo papà Non per merito mio, spero che prenda dalla madre". A dirlo è Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al Teatro Manzoni di Roma ...

La grande attesa sul ritorno di Giambruno, Sergio nel mirino di Fdi e altri spifferi Grande attesa per il ritorno di Giambruno, a Roma per la presentazione del libro di Candida Morvillo. È la festa degli innamorati: l'ex first gentleman si riappacificherà con Meloni O darà buca per e ...