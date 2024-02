Andrea Giambruno | “Io un bravo papà? Spero che Ginevra prenda dalla madre”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il giornalista alla presentazione del volume di Candida Morvillo sull'amore: "Ai figli si insegnano i valori e poi si lasciano andare" "Io un? Non per merito mio,che". A dirlo è, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al Teatro Manzoni di Roma ha dialogato

«Non ci sono misteri, per me Giorgia (Meloni, ndr) è stata e sarà sempre la persona più importante della mia vita» . Così Andrea Giambruno , ex... (ilmessaggero)

(Adnkronos) – "Io un bravo papà? Non per merito mio, Spero che prenda dalla madre". A dirlo è Andrea Giambruno , ex compagno della presidente del ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “Io un bravo papà? Non per merito mio, Spero che prenda dalla madre” . A dirlo è Andrea Giambruno , ex compagno della presidente del ... ()

San Valentino, il romantico messaggio di Andrea Giambruno a Giorgia Meloni Così, Andrea Giambruno ha parlato dell’ex compagna, Giorgia Meloni, durante la presentazione del libro di Candida Morvillo, "Sei un genio dell'amore e non lo sai". Le voci di un riavvicinamento ...

Il San Valentino di Giambruno, torna in pubblico e parla di Meloni: “Giorgia per me è stata, è e sarà la persona più importante” “Io un bravo papà Non per merito mio, spero che prenda dalla madre”. Andrea Giambruno torna in pubblico, parla di amore, ma non fa riferimento esplicito alla rottura della sua relazione con Giorgia ...

Giambruno parla per la prima volta dopo la rottura con Meloni: "Giorgia è stata e sarà la persona più importante della mia vita" Meloni, Andrea Giambruno parla per la parima volta dopo la rottura con la premier: "Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita, e questo a prescindere dal fatto ...