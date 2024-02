Ancora vandali contro le auto | vetri in frantumi con una grata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Reggio Emilia, 14 febbraio 2024 – Continuano gli episodici in via Cassoli, alle porte del centro storico della città. A denunciarli è Paola Soragni del Movimento 5 stelle: “Anche la notte scorsa, così come due notti fa, sono state prese di mira dellei cuisono stati mandati in, pare con una”. Finestrini dellerotti con il tombino: è caccia al ragazzo col cappellino Sono ormai dieci anni che la consigliera comunale di Reggio Emilia denuncia il degrado e gli atti compiuti in in questa zona. “Ma il sindaco Luca Vecchi, pur ricordando ogni tanto in consiglio comunale le mie sollecitazioni, non ha fatto alcunché per migliorare la situazione: strada con buche infernali dove i passanti malauguratamente cadono spesso, lampioni rotti nel parco, ...