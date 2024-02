Ancora sangue sulle strade pontine | scontro auto-pullman Un morto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina a Priverno, all’incrocio tra la Strada Provinciale Marittima e la Strada Provinciale Sonninese, portando alla morte di un uomo che era alla guida di una Fiat Panda. L’si è scontrata con undel Cotral, in circostanze che sonooggetto di indagine. La polizia municipale di Priverno, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare; gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

La scia di sangue a Cisterna di Latina: 9 femminicidi, 4 nel quartiere di San Valentino In circa dieci anni sono nove le donne uccise per mano di un uomo, in troppi casi uomini in divisa. L'ultimo dramma il duplice omicidio da parte del finanziere Christian Sodano, che ha freddato con la ...

Test del sangue ed algoritmo online, così scopriremo chi rischia l'infarto Uno studio svedese identifica 90 possibili parametri di rischio, compresi età e pressione sistolica. E promette un test online per identificare chi ha ...

Ancora sangue a Cisterna di Latina, spara e uccide mamma e sorella dell’ex fidanzata: arrestato 27enne Il giovane finanziere avrebbe commesso il duplice femminicidio con la pistola d'ordinanza. Il tutto, stando alle prime ricostruzioni, dopo una lite finita male ...