Ancona | arriva il derby della verità Contro la Vis Pesaro per il colpaccio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quello di stasera al Benelli dinon è un match qualunque. E’ unregionale, innanzitutto, ma è anche e soprattutto una sentita sfida tra due squadre appaiate al quintultimo posto, entrambe reduci da un successo in chiave salvezza: quello dell’sull’Olbia, penultima in classifica, e quelloViscon la Fermana, ultima. Due vittorie che hanno allungato la classifica nella zona pericolosa, ma che di fatto hanno lasciato inalterata la situazione precedente, anche perché insieme a Visnell’ultimo turno ha vinto anche il Sestri, tra l’altro sorprendendo il Perugia. Ecco dunque che in questa situazione di classifica non certo ottimale, ma dopo un successo che ha ridato fiducia e autostima alla squadra di Colavitto, ...