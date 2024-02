Anche Zuckerberg ha provato Vision Pro Dice che è meglio Quest 3

Alle ore 12 di oggi Threads sarà operativo anche in Italia e nell'Ue: ecco cosa c'è da sapere sul nuovo social e perché sarà il diretto concorrente ... (ilgiornale)

Niente Colosseo per lo scontro a mani nude tra Elon Musk e Mark Zuckerberg . Lo ha ribadito il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano , durante ... (ilfattoquotidiano)

Mark Zuckerberg: Quest 3 è migliore di Vision Pro Secondo Mark Zuckerberg, il Quest 3 è un prodotto migliore del Vision Pro, in quanto è più leggero, ha un controller e offre un numero maggiore di app.

Mark Zuckerberg ha provato Vision Pro, ma non ha dubbi: "Quest 3 è migliore" In un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, Mark Zuckerberg condivide le sue opinioni su Apple Vision Pro.

Facebook: da complice del flirt a colosso del marketing Facebook ha soffiato sulle sue prime 20 candeline e nel complesso, numeri alla mano, non se la sta cavando male, soprattutto per un sito nato per favorire le relazioni e i flirt all'interno di un camp ...