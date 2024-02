Anche la “pace fiscale” di Meloni & Salvini è un disastro | non pagate metà delle rate dovute Mancano all’appello 5 | 4 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Che le rottamazioni siano sempre un flop per le casse pubbliche la Corte dei Conti lo racconta dettagliatamente da anni, in ogni relazione sul rendiconto generale dello Stato. I governi tirano dritto e continuano a proporre nuove “paci fiscali”, con il brillante risultato di scoraggiare i contribuenti dal pagare il dovuto nei tempi previsti, indebolire l’azione di controllo dell’ente della Riscossione – trasformato in una specie di finanziaria che fa credito ai cittadini – e incassare quando va bene meno didel dovuto. Sta andando così, ovviamente,con la rottamazione quatercartelle sopra i 1000 euro affidate all’agente della riscossione tra 2000 e 30 giugno 2022, fortemente voluta da Matteoe inserita nella legge di Bilancio per il 2023. Non a caso,stavolta è già ...