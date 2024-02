Anche gli stranieri in Italia non fanno più figli | dal 2012 nascite in calo costante “Senza un welfare ad hoc la tendenza non si invertirà”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Negli ultimi dieci anni il tasso di natalità delle persone straniere inè diminuitomente. E con le politiche attuali non saranno loro a salvare il Paese dall’inverno demografico. A certificarlo è il 29esimo rapporto annuale sulle migrazioni della fondazione Ismu (Iniziative studi sulla multietnicità), che ha preso in esame dati aggiornati al 1° gennaio 2023. Il quadro è quello di un fenomeno migratorio che si stabilizza, con 5 milioni 775milapresenti nel complesso, inrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma con 110mila residenti in più e 48mila irregolari in meno. Il report ha analizzato l’evoluzione dei flussi inconsiderando diversi profili, tra cui l’occupazione (molti migranti sono a rischio povertàse hanno un lavoro), il ...