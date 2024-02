Analisi sentimento social TP | Sanremo è sempre meglio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il pubblico italiano si è spesso diviso su, il grande evento nazionalpopolare per eccellenza del nostro Paese. È stata l’edizione probabilmente meno politica degli ultimi anni, al di là dei messaggi di solidarietà di Dargen D’Amico e Ghali al popolo palestinese. Abbiamo chiesto, in generale (quindi senza specificare la vertente d’interesse), sesia migliorato o peggiorato nel corso degli anni. Per quanto il risultato non sia statisticamente rilevante – non c’è un campione -, l’espressione finale è abbastanza netta.TP:è migliorato nel corso degli anni Su 553 voti espressi totali tra Facebook, Instagram e Twitter, sia di Termometro Politico che di Election Day, il 65% si esprime favorevolmente, che sia migliorato con il ...