Amori da film | storie così esistono solo sul grande schermo?

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una giovane donna dallo sguardo vivace e dai lunghi capelli biondi entra in una caffetteria in visibile affanno. Ad angosciarla è la necessità impellente e poco poetica di un bagno. Un diritto sacrosanto che, però, le viene negato visto che non ha acquistato nulla e, di fatto, non è una cliente. Il problema in sé sarebbe anche facilmente risolvibile se non fosse per una fila chilometrica ad attenderla alle casse. A questo punto, come affrontare la piccola ma impellente crisi? La risposta arriva, nemmeno a dirlo, da un giovane uomo che, in tutta la sua avvenente gentilezza, si fa largo tra la folla. È alto, attraente, dotato di spalle ampie, fisico asciutto, mascella volitiva ed un sorriso accattivante. Come se non bastasse, poi, è secondo all’interno di quella stessa fila interminabile e si offre di acquistare una bevanda per permettere alla “donzella in difficoltà” di conquistare le ...