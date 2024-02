«Amici x sempre» | Pooh in tour estivo per un viaggio nella grande bellezza italiana

dopo il grande successo del tour che nel 2023 li ha portati sino all'Arena di Verona tra spazi all'aperto e palasport, i Pooh tornano live con "Pooh - Amici x Sempre Estate 2024", con oltre 20 date

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) MUSICA. Annunciate le date dei concerti: si parte l’11 giugno alle Terme di Caracalla per poi proseguire a piazza San Marco a Venezia e al parco Mediceo a Firenze. «È tempo di ripartire per rinnovati abbracci».

L’immigrazione in Italia negli ultimi decenni L'immigrazione in Italia è aumentata a causa della crisi economica. Gli studenti stranieri nelle scuole italiane sono sempre più numerosi. Abbiamo intervistato alcuni di loro per conoscere il loro per ...

In omaggio a Giampiero Neri, morto un anno fa, questa intervista inedita. Oggi è il primo anniversario della morte di Giampiero Neri. Era mio grande amico. Abbiamo fatto un percorso insieme, (e insieme con gli amici “Poeti del venerdì”, di cui ho parlato lo scorso anno nel ...

I geriatri: “Nostri reparti siano sempre aperti a parenti e con menù su misura” (Adnkronos) – I reparti di Geriatria devono essere simili a quelli dei bambini, sempre aperti ai parenti e con menù “su misura” dell’anziano. Questa è una delle proposte lanciate da Andrea Ungar, pres ...