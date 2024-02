‘Amici x Sempre – Estate 2024’ | al via la prevendita per il concerto dei Pooh a Paestum

I Prof di Amici 23 a Verissimo : la Celentano ha sempre ragione ! | Video Mediaset Prima li ha intervistati singolarmente, poi Silvia Toffanin ha invitato i Prof di Amici 23 a Verissimo tutti insieme. Collegati dallo studio dove ... (superguidatv)

Chiara Ferragni a Sanremo : Accerchiata dagli Amici di Sempre dopo il 2023 Nero Milano - A distanza di un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, evento che doveva essere il trampolino di lancio definitivo ma si è ... (abruzzo24ore.tv)

Amici 23 - Rudy Zerbi commuove il web : “Sarò sempre grato a Maria De Filippi” Il pubblico italiano conosce Rudy Zerbi per la sua severità tra i banchi di Amici 23 ma anche per la sua simpatia che ha messo in gioco nel ... (anticipazionitv)