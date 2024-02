Amici 23 | Ayle riammesso tra la rabbia dei compagni | Mida scrive per Gaia

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Attesissima la nuova puntata del daytime di23 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5. Il motivo per tutti i fan del talent riguarda la situazione diche è rimasta ancora in sospeso. Che cosa sarà successo tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Dopo quanto accaduto in questi ultimi giorni, dopo le votazioni dei ragazzi e le discussioni dei professori, Anna Pettinelli sarà riuscita prendere una decisione definitiva sul cantante della sua squadra?rientrerà nella scuola oppure no? Questo e tutto quello che è accaduto durante il nuovo appuntamento della striscia quotidiana di23 ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23,è stato? La nuova puntata del daytime di23 è iniziata ...