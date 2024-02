Amici 23 | Ayle è riammesso nella scuola grazie ad Anna Pettinelli ma poi si scontra con gli altri allievi | Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), per volere didi23. Il cantante, che aveva abbandonato il programma, aveva chiesto alla produzione di poter tornare sui suoi passi. Gli(tranne due, Malia e Lucia) e tutti i professori ad esclusione di Lorella Cuccarini hanno votato per il no. Ma a decidere è stata la sua insegnante,: “Siamo quattro contro 25, è facile cambiare opinione sulla pelle degli, mi prendo la responsabilità e lo faccio perché credo cheabbia capito e rientrandodiventi un soldatino. Se non lo fosse, sarò la prima a spedirlo a casa. Non dobbiamo condre, ...