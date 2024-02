Ambasciatore | mi faccia la cortesia | si dimetta Perché le fanno così tanta paura tre parole?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Fabio Grasso Illustre, con questa lettera entro a scrittura tesa per criticare i fatti di cui Lei è protagonista insieme ai vertici Rai. Voglio sottolineare la Sua reazione, che ritengo inutile e controproducente, tanto quanto quella della Rai, nei confronti di quanto espresso, genericamente, da Ghali. Io, come buona parte degli italiani, mi crogiolo nella bambagia del mio zucchero “a velo”: basi militari, armi atomiche, soldi pubblici per armamenti? Le nostre priorità esistenziali sono altre. Specialmente in periodi come Natale, Carnevale e Pasqua. Sì, più o meno abbiamo saputo di un certo procedimento contro Israele da parte di una tal Corte per un’accusa… tipo genocidio, che già la cosa di per sé è complicata. Ma cosa può fregarcene? Chi ci ammazza a noi? Geno cosa? Palestiniani, palestinosi, patelestini… che? Poi arriva un tipo strambo, sul palco ...