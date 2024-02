Amb Israele | deplorevoli parole Parolin

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 16.35 L'ambasciata dipresso la Santa Sede ha commentato con asprezza la dichiarazione del segretario di Stato,, secondo cui la reazione israeliana all'attacco di Hamas del 7 ottobre è sproporzionata."Una dichiarazione deplorevole.Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostante e i dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate". "Qualsiasi osservatore obiettivo non può non giungere alla conclusione che la responsabilità della morte e della distruzione di Gaza sia solo di Hamas".

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La prospettiva in Medio Oriente resta quella dei "due popoli due Stati. La popolazione civile palestinese non è Hamas", ... (liberoquotidiano)

Amb.Israele, è l'ora in cui vediamo chi sono i veri amici "Questo è un momento di prova per noi. Non siamo certamente dei santi. Abbiamo fatto, e purtroppo probabilmente faremo, anche degli errori. Ma questo è anche un momento di prova per i nostri amici, de ...