Amanda Sandrelli al Teatro Comunale di Cavriglia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Domani sera aldi, quarto appuntamento con la Stagione Teatrale organizzata in sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo. A salire sul palco con "Vicini di casa" sarà questa volta un quartetto di eccezione formato da, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, che si cimenteranno in una commedia libera e provocatoria che indaga, con leggerezza, inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Cesc Gay e? il brillante autore della pie?ce spagnola “Los vecinos de arriba” della quale ha firmato anche la regia di una gustosissima versione cinematografica nel 2020. Con il titolo “Vicini di casa” questo spassoso lavoro teatrale, che si avvale della traduzione e l’adattamento di Pino Tierno e della regia di Antonio Zavatteri, accompagna gli spettatori in un viaggio ...