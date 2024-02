Amadeus replica sul caso Ghali-Israele | “Sanremo non promuove odio”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il Festival dinon smette di attirare l’attenzione, neanche dopo giorni dalla sua conclusione. A finire al centro di accese discussioni è stato il comunicato letto da Mara Venier in diretta durante lo speciale dall’Ariston, nel quale la Rai mostrava la sua vicinanza al popolo israeliano dopo le dichiarazioni di, che già sul palco della kermesse aveva invocato uno stop al genocidio. A distanza di ore, il conduttore e direttore artistico dell’edizione 2024 per chiarire la posizione della manifestazione. Le parole disul“Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d’accordo con questa affermazione, nella maniera più totale. Il Festival dinon ha mai promosso l’, ha sempre parlato di ...