Amadeus e Giovanna Civitillo svelano quale canzone del Festival di Sanremo 2024 li ha più emozionanti e perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In questi ultimi cinque anni,è stato il padrone di casa deldie accanto a lui non sono mai mancati la mogliee il figlio Josè, i quali hanno sempre supportato il conduttore in questa avventura sanremese. Intervistati dal settimanale Chi,hanno raccontato qualcosa in più del loro rapporto e di come hanno vissuto questi cinque anni molto intensi e impegnativi: Quella del conduttore delè una vita a parte, difficile da descrivere. Non puoi paragonarea nient’altro. Ti accorgi di essere una persona che può decidere le sorti di altre persone. Ho interpretato questo ruolo con onestà, che significa anche non prendere amici in gara solo...