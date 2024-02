Altro che legge bavaglio! La riforma Nordio disarma i giustizialisti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ma qualeL’approvazione del ddlieri al Senato è un primo importante passo verso una giustizia più giusta, ispirata ai principi liberali e garantisti. “L’inizio della fine di un periodo oscuro per la giustizia italiana che ha visto molto spesso sul banco dell’opinione pubblica persone completamente estranee alle indagini, delegittimate, offese e compromesse nella loro carriera per ragioni che poi si sono rivelate infondate”, come ha ricordato lo stesso ministro Carlo. Inappellabilità Una delle misure chiave (e sacrosante!) è l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, coerente con un principio elementare: la colpevolezza dell’imputato dev’essere sempre provata “aldilà del ragionevole dubbio”. E come ha osservato, “come fai a condannare in secondo grado ...