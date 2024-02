Oggi la Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria di Lourdes La valeriana è conosciuta come valeriana officinalis. Le radici da utilizzare ... (fremondoweb)

Accadde oggi: 14 febbraio, almanacco del giorno James Cook (1779) – Esploratore inglese Pecora Dolly (2003) – Primo clone animale Michele Ferrero (2015) – Imprenditore italiano David Hilbert (1943) – Matematico tedesco Marco Pantani (2004) – Atleta ...

Almanacco del 14 febbraio Altri innamorati furono esonerati dai divieti dei genitori o da persecuzioni per merito del santo. Da secoli, in tutto il mondo, si festeggia l’amore e la coppia il 14 febbraio, in modo romantico e ...

L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 13/02 Il direttore dell'area tecnica dell'Avellino, Giorgio Perinetti, a Prima Tivvù ha commentato la situazione delicata in casa irpina, nelle parole ...