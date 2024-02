Allerta dengue in Italia | come si “cura” e si previene la febbre che viene trasmessa dalle zanzare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sta destando preoccupazione la recente esplosione di oltre 500mila probabili casi diin Brasile. I decessi collegati alla malattia attualmente confermati sono in tutto 75, ma si indaga ancora su altre 350 vittime. Intanto la malattia si è diffusa anche in Argentina. Secondo quanto riporta l’Ansa «il numero di casi è quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». Da noi nel settembre 2023 si contavano 208 casi. Al momento non esiste una emergenza nel nostro Paese, ma dovremmo essere preparati. Ci si potrà vaccinare già dalla prossima settimana all’Istituto Spallanzani di Roma. La scorsa estate Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), aveva avvertito riguardo alla «diffusione geografica di specie diinvasive in aree precedentemente non colpite in Europa». Questi insetti sono ...