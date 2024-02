Allarme Usa | minaccia Russia dallo spazio | armi nucleari contro satelliti

La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso . Il presidente della Commissione Intelligence alla Camera, Mike Turner, ha chiesto ... (fanpage)

L’allarme dell’intelligence Usa : «La Russia vuole usare un’arma nucleare nello spazio»

La Russia ha in programma di costruire un’arma nucleare da usare nello spazio. Non per lanciare una bomba atomica sulla Terra ma, più ... (open.online)