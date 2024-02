Allarme Rimadesio Quarto ko di fila in vista di Avellino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il momento è critico per lache a Piacenza contro la Bakery colleziona la quarta sconfitta consecutiva. E questa volta ad allarmare non è il numero dei ko, ma le modalità con cui è arrivato e il peso specifico della partita in oggetto, un autentico scontro diretto con un’avversaria che in classifica aveva gli stessi punti (18) dei bluarancio. Che restano tali per la, ora quart’ultima solitaria davanti solo a Rieti e, più giù, Salerno e Caserta, in battaglia per evitare l’ultimo posto. Il tutto alla vigilia di un turno infrasettimanale impegnativo. Oggi alle 20.30 sfida in trasferta contro la Del Fesarrivata in zona playoff. Insomma, due squadre agli antipodi, con quella brianzola che domenica a Piacenza ha mostrato ancora grande fragilità giocando solamente un(il terzo, vinto ...