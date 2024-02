Allarme banche | più di 800 filiali chiuse nel 2023 | i cittadini temono conseguenze devastanti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È un periodo nefasto per lebancarie fisiche. Molte rischiano la chiusura, con enormi disagi per i correntisti. Nei prossimi anni, in Italia ci saranno menobancarie fisiche. Moltestanno chiudendo le propriefisiche – informazioneoggi.itSolo nelne sono stateben 823, lasciando 3.300 Comuni sprovvisti di tale servizio, per un totale di 4 milioni e 373 mila persone costrette a spostarsi altrove per effettuare le principali operazioni legate al proprio conto. In base ai dati raccolti dall’Osservatorio First Cisl, si può parlare di una vera e propria desertificazione bancaria, che affligge soprattutto specifiche Regioni. In particolare, quelle più colpite sono Marche, Abruzzo, Lombardia, Sicilia e Calabria. A livello provinciale, invece, le ...