Alla Fiera A&T la Casa dell' Intelligenza artificiale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il robot cognitivo, il rover per le esplorazioni lunari, algoritmi intelligenti a supportoa qualità ea sicurezza dei lavoratori, l'uso di ChatGpt per le manutenzioni predittive. Sono solo alcunee nuove tecnologie che si possono scoprire18esima edizione di A&T - Automation & Testing, lache si è aperta all'Oval di Torino con una novità, la. Uno spazio interattivo in cui 19 grandi imprese, Pmi e startup protagonistea quinta rivoluzione industriale, presentano 17 soluzioni applicative e tecnologie di ultima generazione, basate sugli algoritmi intelligenti, dedicate al mondoa manifattura ea supply chain. Ad ...