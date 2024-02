Alessandro Pagani | ritorno da solista | Il mio no all’hifi? L’errore è bello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) FIRENZE "Con gli Stolen Apple abbiamo fatto l’ultimo concerto il 28 febbraio 2020, poi per colpa del covid abbiamo smesso. Io ho continuato a scrivere brani da solo, in italiano, con reminiscenze new wave anni ’80 e ho iniziato a realizzarli al computer e alla voce con il nome Puah (Piccola Unità Anti Hi-fi)". Ex batterista dei Valvola e Stolen Apple,continua a creare in mille direzioni. Musicali e non., perché è anti hi-fi? "Non mi piace la freddezza delle cose perfette. E’anche, l’irregolarità, un certo sapore artigianale che ci consente di rimanere umani. Viva la spontaneità insomma. La cosa sarà evidente nell’album di debutto, che si chiama ’Due acca hho’ perché il tema dell’acqua è ricorrente e che il 23 febbraio sarà pubblicato sulle principali ...