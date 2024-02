Alessandro Caruso trionfa al TM Open by Taylor Made a Le Fonti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A Lesi è svolto il TMby. La gara è stata vinta dacon 77 colpi.Ziron e Roberto Gambarota si sono imposti nelle categorie nette. La 9 x 4° su nove buche è stata vinta da Davide Della Giacoma, seguito da Vittorino Romagnoli e Lorenzo Lancellotti. Era in programma anche la Double Monkey a coppie, con in palio la finale nazionale. Lamberto e Federico Finali hannoto con 71 colpi. Nella categoria netta super Stefano Lelli eMarcolin che hanno lasciato a tre lunghezze Antonella Fantuzzi e Giulia Tessarin. Sul podio Pierangelo Bassi e Massimo Stefani.

Pomigliano Femminile travolto dall'Inter, 6-2 per le nerazzurre al Liguori: cronaca e tabellino Seconda sconfitta consecutiva, dodicesima complessiva in campionato. Il Pomigliano Femminile deve arrendersi all’Inter allo stadio Liguori di Torre del Greco, il gruppo di Alessandro Caruso subisce la ...

Il sindaco di Rho alla Camera dei Deputati per raccontare l’Aula Piscopia in Mind Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi a Roma, alla Camera dei Deputati, per presentare a un whorkshop sulle potenzialità dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese l'aula Piscopica di Mind Du ...

“Kossa 2”, assunzioni e giornate fittizie: 143 indagati rinviati a giudizio – NOMI La decisione stamane del gup di Catanzaro. L'indagine della Dda, una costola di "Kossa", riguarda i presunti falsi braccianti ...