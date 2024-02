Alessandra Amoroso parla del fidanzato Valerio Pastore | “Non ho nessun vincolo | siamo molto liberi Ho scoperto un nuovo modo di amare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così”.ospite del videopodcast “Mano sul cuore” di Cosmopolitan, hato della sua storia d’amore con il videomaker. “È stato per me una grande scoperta anche per me stessa, houndima soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sonolibera.. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so” ha confessato la cantante. Interrogata su che cosa sia per lei ...