Ale e Franz e Iacchetti entrano ne Il Mondo di Leo | il cartone animato Rai su un bambino con disturbo dello spettro autistico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildi Leo Arriva la seconda stagione de Ildi Leo, la prima serie animata italiana che racconta le avventure di uncon, in anteprima da venerdì 16 febbraio su RaiPlay con tutti gli episodi, e in onda tutti i giorni da lunedì 19 febbraio alle 09.35 su Rai Yoyo. Prodotta da Rai Kids e Brand-Cross, vincitrice del premio Pulcinella Award 2023 come miglior serie animata prescolare e in nomination al MIPCOM di Cannes 2023 nella categoria Representation & Inclusion Award Scripted, la serie è ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell’inclusività. I dodici episodi inediti avranno ancora come protagonisti Leo e i ...