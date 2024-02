Albino | 20enne trovato in possesso di un’ascia | denunciato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). Si è giustificato dicendo che l’ascia che stringeva tra le mani sarebbe servita a difendersi dalla possibile aggressione da parte di animali selvatici, ma questo non è bastato a unincensurato di Treviolo per evitare una denuncia per porto abusivo di armi. Il caso risale allo scorso 6 febbraio, quando i carabinieri della compagnia di Clusone erano intervenuti a seguito della segnalazione al 112 che quattro soggetti, di cui uno appunto armato di ascia, si stavano intrufolando all’interno di alcuni locali in disuso di un’area commerciale nel Comune di. Arrivati sul posto, i militari dell’Arma li hanno fermati e identificati: insieme al, c’erano altri due ragazzi di Treviolo e uno di Lallio, tutti di età compresa tra i 15 e i 19 anni che hanno riferito di trovarsi ...