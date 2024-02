Al via quarta edizione del Premio Letterario “Le pagine della terra”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (askanews) – Il concorso“Le” celebra l’amore per il pianeta e l’ambiente, raccontato attraverso i libri. Sarà per questo che proprio nel giorno di San Valentino si sono riuniti alla Casa del Cinema di Roma i fondatori del, Claudio Cutuli e Vera Slepoj, il presidente di giuria Ermete Realacci insieme ad alcuni dei sedici giurati. Dopo il successoscorsache ha visto vincitore Marco Valsesia con La vita segreta delle api (Longanesi, 2023), il Primoper la Letteratura e il Romanzo Green apre le porte alle nuove proposte per l’2024. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 giugno, mentre il 25 luglio sarà il momento dell’annuncio dei tre finalisti che ...

Al via la nuova stagione di The Square. All You Can Art Come apprendiamo da Lifestar.it t orna con una nuova edizione il format di Sky Arte nato per raccontare la cultura contemporanea in tutte le sue forme e si trasforma in All You Can Art, magazine di ...

McDonald's e parrocchia S. Massimiliano Kolbe insieme per i poveri: 80 pasti donati a settimana Domani nella Città del Vaticano l'iniziativa del MotoClub Salentum Terrae per coinvolgere attivamente persone con diverse abilità motorie e cognitive. Gara podistica solidale di circa 21 km il 18 ...

Basket, al via le Final Eight di Coppa Italia 2024 a Torino Iniziano domani, mercoledì 14 febbraio, le Final Eight di Coppa Italia di basket all’Inalpi Arena di Torino. Tra domani e giovedì si disputeranno i quarti di finale che qualificheranno le quattro vinc ...