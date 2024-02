Al via le lezioni per venti associazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sostenibilità sociale, sold-out il corso lanciato dalla società pubblica dell’energia, via alledi crowdfunding, alla scuola di Cogeser a sostegno delle campagne no-profit dell’Adda Martesana, partecipano più di 20di casa. In cattedra, a Melzo, Veronica Bacci Bonivento, campaign manager di Ginger, un "nome" di riferimento nel settore. Il gestore finanzierà il 20% dei progetti con un tetto massimo di 2mila euro. In platea gruppi dello sport, della cultura, protezione civile, arte, cooperative sociali per disabili e sostegno a distanza. Per tutti una vera e proprio training a caccia di risorse in rete. Per l’azienda che per l’iniziativa ha scelto il motto "Diamo energia ai tuoi progetti" l’obiettivo "è valorizzare le eccellenze del territorio, aiutando tutti a moltiplicare gli effetti delle donazioni grazie agli strumenti offerti ...