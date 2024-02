Al Teatro Fusco arriva “Antigone Opera Rock” di Enzo Toma

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn mito che ha più di duemila anni, arricchito dalduro e puro, sul palcoscenico del, venerdì 16 febbraio alle ore 21.00, il registaporta in scena “”, spettacolo dalle vibrazioni uniche e nuovo appuntamento con il fortunato palinsesto di prosa messo a punto dalin sinergia con l’Amministrazione comunale, e con il supporto delPubblico Pugliese. «Il messaggio classico della tragedia di Sofocle – il commento del direttore delcomunale, Michelangelo Busco – rivive in questo spettacolo moderno e unico nel suo genere, in cui un grande regista della nostra regione ...