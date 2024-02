Al Briamasco Lumezzane | brusco stop Spalluto e Anastasia in rete Trento fatale per Franzini

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)Si infrange contro la fame di punti della serie positiva del. La squadra difrena la sua corsa verso l’alto e nella ripresa subisce la doppietta dei gialloblù che festeggiano l’esordio in panchina di Francesco Baldini. Sin dai primi minuti è chiaro il copione della gara. Sono i rossoblù a fare la partita, ma gli ospiti si difendono con grande attenzione e pungono a loro volta con insidiosi affondi. Spini, Gerbi e Cannavò chiamano al lavoro Russo, ma al 31’ è ila sfiorare il vantaggio conche supera tutti di testa, ma sulla linea di porta riesce ad allontanare Dalmazzi. Scampato il pericolo, i valgobbini riprendono a macinare il loro gioco, ispirati in cabina di regia da Taugourdeau, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate. La ...

Serie C, crisi Trento rimane in 10 e perde 2-0 in casa con il Fiorenzuola: cosa è successo Serie C, Monday Night da dimenticare per il Trento che esce sconfitto dalle mura amiche del Briamasco con il risultato finale di 0-2 contro il Fiorenzuola.