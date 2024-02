Agricoltura | Occhetto bastona la sinistra con la puzza sotto al naso | “Torni a pensare alla terra”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Il demone della diseguaglianza! E chi se non la, qualora sappia ritrovare le sue radici, dovrebbe capire questo?”. La bocciaturacon laal, che ha perso il contatto con i proletari agricoli, con i trattori e lada coltivare e rendere ricchezza per la nazione, arriva da uno storico esponente del Pci, Achille, che “sdoganò” i comunisti trasformando quella, in senso di minacciosa, sigla politica che richiamava gli orrori dello stalinismo, in un simbolo molto più rassicurante, quel Pds che dopo la Bolognina sarebbe stato chiamato, non senza sconfitte, a traghettare quel mondo verso il Pd di oggi.memoria storica che ...