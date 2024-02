Agricoltura | la guerra dei campi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Trasformare l’in uno dei tanti settori industriali, con perdita di qualità, identità, posti di lavoro. C’è questo dietro la protesta dei coltivatori. Uno scontro in cui i giganti globali dell’agro-business esercitano pressioni. Con prossime, inquietanti prospettive per i consumatori. Nel risiko deii trattori che hanno bloccato la Germania, assediato Bruxelles, paralizzato la Francia e l’Olanda e ora in Italia ruggiscono nelle strade hanno attaccato per difendersi. La posta in gioco è colossale: l’vale cinque trilioni e mezzo di dollari, il 5 per cento del Pil mondiale. Considerando la trasformazione il valore sale a 10 trilioni, 10 miliardi di miliardi di dollari. Ma è forse il settore produttivo dove gli squilibri sono maggiori, dove la ricchezza è più concentrata e dove la globalizzazione è più feroce. ...