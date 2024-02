Agricoltura ’dimezzata’ | Noi | ancora sui trattori Battaglia da vincere per una vera Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lui l’4.0 l’applica già quando lascia la campagna ("Ci possiamo sentire tra qualche minuto, sono in un campo di asparagi") e, lo zainetto sulle spalle, se ne va in ufficio. Perché dal trattore e dal computer ormai si combatte laper salvare un mondo che rischia di scomparire sotto i colpi di maglio dei rincari, della burocrazia, gli schiaffi d’unsempre più matrigna. Quei compiti a casa per gli agricoltori – pac, rotazioni dei terreni, quote, green deal – che sembrano punizioni per un alunno discolo. Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori italiani, alla capagnacrede. Era lì il 23 gennaio, lungo una statale, un centinaio di agricoltori. Un pallido sole, papaline di lana e giubbotti, rossi Massey Ferguson. Alcuni giovani, qualche ragazza. La bandiera? Il tricolore. ...