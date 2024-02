Agnelli-Elkann | la caduta degli Dei | con la faida sull' erdità la famiglia s' è persa il blasone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LaDei. Si parla della, che con lain corso'eredità si èil. Una vicenda curiosa. Si pensi infatti al fatto che gli, con i loro quotidiani, danno lezioni di morale e sostengono di voler proteggere gli interessi dell'Italia con le loro aziende. Eppure i soldi li fanno girare in luoghi ben lontani dai confini nazionali, così come rivelano le carte dell'inchiesta. I contiinfatti viaggiano dalle Isole Vergini al Liechtenstein, tanto che si indaga per truffa all'erario. Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'approfondimento di Sandro Iacometti