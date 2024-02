Affari tuoi | cos' è accaduto quando Angelina Mango è entrata in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'onda da record del festival di Sanremo ha investito tutti i programmi satellite in onda sulla Rai, come la maratona di Domenica In, condotta da Mara Venier lo scorso 11 febbraio. Il programma, iniziato alle 14 e finito alle 20, è stato seguito da cinque milioni e mezzo di persone con spezzoni visti da ben 5.751.000 telespettatori. Quella della domenica, però, non è stata l'unica trasmissione del primo canale a beneficiare dell'onda lunga della kermesse: tra i programmi più seguiti ci sono anche Unomattina, Storie italiane, La vita in diretta. Per non parlare poi delle trasmissioni condotte dai due veri protagonisti del festival, Amadeus e Fiorello. Quest'ultimo ha raggiunto più di un milione di persone all'alba di lunedì 12 febbraio,è tornato a Roma per il suo Viva Rai 2. Mentre il direttore artistico della kermesse musicale, che lunedì sera era già al ...