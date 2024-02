AEW | Tony Khan ottimista sul possibile maggiore ricavo dai diritti televisivi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Con idella WWE ormai al sicuro per i prossimi anni grazie agli accordi con USA Network (per SmackDown), CW Network (per NXT) e Netflix (Raw) tutti gli occhi sono ora rivolti alla AEW e alle sue trattative per idi Dynamite, Rampage e Collision. Il contratto della federazione con Warner Bros. Discovery scadrà alla fine dell’anno e, nonostante molti si aspettino che tutti e 3 gli show rimangano sotto l’ombrello della WBD, rimangono dubbi su quanto remunerativa potrebbe essere questa scelta. Il presidente della AEWrimanesulle possibilità di ottenere maggiori ricavi, anche grazie al successo della WWE. In un’intervista rilasciata a “Payne & Pendergast” prima del Super Bowl,ha attribuito ai nuovi e importanti ...

