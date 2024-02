Aeroporto di Fiumicino | disinfestazione contro Dengue e Zika | voli a rischio sotto controllo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nuovilli suiesteri che atterrano all’di: misure restrittive per contenere la zanzara. Zanzara– Ilcorrieredellacitta.comMaggiorilli all’diper evitare l’ingresso dellae laa Roma. È la nuova linea sanitaria messa in campo dal professor Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione, che ha imposto maggiorilli verso quei. Infatti, tali linee possono diventare vettore per trasportare le zanzare che incubano la nuova influenza che sta prendendo piede sul territorio italiano. Le misure...

Il virus Dengue potrebbe viaggiare in aereo: per questa ragione sono state disposte operazioni di sanificazione negli aerei dell'Aeroporto di ... (fanpage)

Infezione Dengue, controlli in tutti gli aeroporti d'Italia All'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il livello di vigilanza è stato innalzato nei confronti delle merci importate e degli aerei provenienti dai paesi in cui è "frequente e continuo il rischio ...

