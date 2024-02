Adv | mercato 2023 a +2 | 6% E il web continua a crescere Europei di calcio e Olimpiadi trainano il nuovo anno

Nielsen, pubblicità 2023 (+2,6%). Stime 2024 su con Europei calcio-Olimpiadi Advertising 2023, il mercato pubblicitario cresce. Web adv sale ancora. Ottimismo per il 2024 grazie ai grandi eventi sportivi. L'analisi di Nielsen ...

Costruzioni: 2023 ottimo, ma a metà 2024 il mercato inizierà a invertire la rotta "L’economia italiana, nel 2023, sembra aver perso lo slancio che l’aveva caratterizzata nel biennio precedente, periodo nel quale si era contraddistinta per tassi di crescita particolarmente significa ...

Venezia, cresce il mercato crociere nel 2024 Numeri in crescita per la stagione crocieristica 2024 a Venezia, che come previsto continuerà ad operare in modalità di "porto diffuso" a Marghera. La stagione, che si aprirà ufficialmente il pro [ ...