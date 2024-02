Adrano | ruba negli spogliatoi di una palestra | 25enne denunciato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Gli agenti delle volanti del Commissariato disono intervenuti in unadel centro, dove un giovane si era introdottoe aveva asportato gli effetti personali di alcuni ignari iscritti, che, nel frattempo, erano impegnati ad allenarsi. Mentre rovistava tra borse, zaini ed indumenti, alcuni frequentatori dellalo avevano sorpreso ed il giovane aveva riconsegnato parte di quanto aveva trafugato. Subito dopo, però, il giovane aveva colpito le persone che lo avevano fermato e si era guadagnato l’uscita, riuscendo a dileguarsi con parte della refurtiva. Giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito anche una descrizione del giovane e si sono messi subito alla sua ricerca. Grazie all’analisi delle immagini acquisite dai ...

