Adotta un cane o un gatto a distanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Al vostro amore piacciono i cani e i gatti ma non può tenerli con sé, perché la casa è piccola, oppure il regolamento condominiale non lo permette? Oggi è il giorno giusto per stupirla/stupirlo. Perché si può pensare a un regalo di San Valentino fuori dal comune, che fa del bene agli animali e costa meno di una serata al ristorante. Stiamo parlando di un’adozione adi uno un. La propone la Protezione animali di Legnano, in via Don Lorenzo Milani 24. Con un’offerta minima di 5 euro al mese, l’adozione apermette di assicurare le migliori condizioni possibili agli ospiti della Protezione animali che non hanno ancora trovato famiglia. In tal modo potranno essere curati, nutriti e assistiti per qualsiasi necessità veterinaria. Come funziona? Si sceglie ilo il micio di ...