Adesso la AEW deve accelerare il passo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Siamo più o meno allo stesso punto. La AEW ha imboccato una strada che non le permette né di scendere e né di salire. Di passi avanti ne ha fatti ben pochi nell’ultimo anno e mezzo, e questa staticità non sta pagando. In tv tiene, ma live gli spettatori sono sempre meno e sul fronte narrativo si vedono solo tante nubi all’orizzonte che fanno fatica a diradarsi. Revolution può essere uno spartiacque. Sarà il momento in cui Sting lascerà il wrestling, ma anche quello in cui nuove star ritorneranno a calcare il ring AEW. Scrivo nuove, non perché lo siano effettivamente, ma perché lo diventeranno in termini di presenza continuativa. L’immagine di copertina di questo pezzo dice tanto. Sarà la volta di Will Ospreay e di Okada. Due super massimi che possono aumentare il livello della qualità in ring e possono “accendere” un po’ gli animi del pubblico – ammorbato dalla stancante ...