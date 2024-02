Addio vecchia patente | in arrivo quella digitale su smartphone | tutto su app IO Le info utili

Avevamo già imparato a conoscerla e utilizzarla in un periodo delicato come quello dell’emergenza pandemica, durante il quale si è accelerato un ... (quifinanza)

Bayern Monaco, chi arriva in caso di addio di Tuchel In casa Bayern Monaco si stanno valutando diverse soluzioni in caso di addio del tecnico Thomas Tuchel in vista delle prossima stagione.

Addio annunciato: il Milan può riprovarci Il Milan nella sessione estiva di mercato può riprovare per un vecchio obiettivo: il calciatore è pronto a dire addio al suo attuale club ...

Addio Windows se il computer ha queste CPU Dal codice della betta del prossimo Windows 11 24H2 emerge una brutta notizia per chi ha un computer particolarmente datato: alcune CPU non potranno eseguire il sistema operativo.