Addio David Bouley

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è una domanda che arriva spesso puntuale su quale possa essere la cucina della tradizione americana. La risposta è complessa e si perde tra le praterie dei nativi e tra i canti degli schiavi nelle piantagioni di cotone. Però ci sono dei simboli, moderni e tangibili della ristorazione made in Usa., mancato lunedì (ma la notizia è arrivata solo ieri) nella sua casa di Kent nel Connecticut a soli settant’anni per un attacco cardiaco, è stato uno di questi. Il New York Times ha messo la notizia in home page. Gli è riconosciuto il merito di aver coniugato la nouvelle cuisine francese con uno stile americano: the new american style. Inoltre ha introdotto i nuovayorkesi a un percorso al tavolo di ispirazione giapponese introducendo il concetto di menu degustazione con grandi ispirazioni vegetali, soprattutto nelle salse, e dando rilievo agli ...