Accorsi e Ramazzotti in città per presentare la serie tv ‘Un Amore’ | l’attore | “Bologna è protagonista della storia”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – San Valentino sotto le Torri ha il sapore di un romance con Stefanoe Micaela. I due attori sono in, prima in via Indipendenza nel negozio di Sky poi al Modernissimo, per“Un Amore”, latv ambientata a, che arriva su Sky e Now venerdì prossimo. È lo stessoa firmare la sceneggiatura con il regista Francesco Lagi, Enrico Audenino, Giordana Mari e Teresa Gelli.STEFANOE MICAELAPRESENTANO LA LOROALLOSKY POINT DI VIA INDIPENDENZA “- spiega ...